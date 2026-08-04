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RANJEN

Član Elezove grupe Davor Dabić prebačen u KCUS nakon pucnjave u Lukavici

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo

S lica mjesta. ATV

S. S.

prije 1 sat 16 minuta

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je osoba inicijala D.D. zadobila povrede.

Do pucnjave je došlo sinoć oko 20.50 sati. Osoba povrijeđena u pucnjavi prevezena je u Јavnu zdravstvenu ustanovu Bolnica "Srbija", odakle je prebačena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

Kako se navodi u saopćenju PU Istočno Sarajevo, policijski službenici su odmah po prijavi blokirali šire područje grada.

Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na pronalasku nepoznate osobe koja je upotrebom vatrenog oružja nanijela povrede oštećenom, nakon čega se udaljila sa lica mjesta, te na prikupljanju informacija u vezi sa osobama koje se mogu dovesti u vezu sa navedenim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", riječ je o Davoru Dabiću, koji je dio grupe Darka Eleza.

# PU ISTOČNO SARAJEVO
# LUKAVICA
# ISTOČNO SARAJEVO
# DAVOR DABIĆ
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