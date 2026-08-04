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"AVAZ" SAZNAJE

Član Elezove grupe Dabić pogođen u glavu, nalazi se na neurohirurgiji: Evo u kakvom je stanju

U posljednja dva dana su se desile dvije pucnjave u Istočnom Sarajevu

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

prije 47 minuta

Kako saznaje portal "Avaza", Davor Dabić, član grupe Darka Eleza, ima prostrijelnu ranu glave.

Kako su ranije rekli iz PU Istočno Sarajevo, on je prvo primljen u bolnicu "Srbija" u Istočnom Sarajevu, a onda je prebačen na KCUS.

Prema informacijama "Avaza", on je sinoć operisan, a trenutno se nalazi na odjelu neurohirurgije i njegovo stanje je stabilno.

Podsjećamo, u posljednja dva dana su se desile dvije pucnjave u Istočnom Sarajevu. Prvo je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, a onda je nepoznati muškarac upucao Davora Dabića.

Ždrale se i dalje nalazi u bjekstvu, a osoba koja je ranila Dabića još nije identificirana.

# ISTOČNO SARAJEVO
# DAVOR DABIĆ
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