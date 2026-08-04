Član Elezove grupe Dabić pogođen u glavu, nalazi se na neurohirurgiji: Evo u kakvom je stanju

Kako su ranije rekli iz PU Istočno Sarajevo, on je prvo primljen u bolnicu "Srbija" u Istočnom Sarajevu, a onda je prebačen na KCUS.

Prema informacijama "Avaza", on je sinoć operisan, a trenutno se nalazi na odjelu neurohirurgije i njegovo stanje je stabilno.

Podsjećamo, u posljednja dva dana su se desile dvije pucnjave u Istočnom Sarajevu. Prvo je Đorđe Ždrale ranio Kostu Pandurevića, a onda je nepoznati muškarac upucao Davora Dabića.

Ždrale se i dalje nalazi u bjekstvu, a osoba koja je ranila Dabića još nije identificirana.