Zbog saobraćajne nesreće obustavljen saobraćaj kroz tunel Hercegovina: Jedna osoba povrijeđena

Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, u potpunosti je obustavljen saobraćaj na dionici Međugorje – Počitelj, saopćili su iz Auto-moto saveza Bosne i Hercegovine.

Jedna osoba je povrijeđena i prebačena u bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći.

Na ostalim glavnim putnim pravcima saobraćaj se odvija bez većih zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi.

Iz AMSBIH-a upozoravaju vozače da zbog visokih dnevnih temperatura duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.

Na dionicama na kojima se izvode radovi moguće su povremene gužve i usporeno odvijanje saobraćaja u kolonama.