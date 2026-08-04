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NESREĆA NA A1

Zbog saobraćajne nesreće obustavljen saobraćaj kroz tunel Hercegovina: Jedna osoba povrijeđena

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen na dionici Međugorje – Počitelj, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i oprezna vožnja

Zbog saobraćajne nesreće u tunelu Hercegovina potpuno je obustavljen saobraćaj na dionici Međugorje – Počitelj. Screenshot

I. Š.

prije 33 minute

Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, u potpunosti je obustavljen saobraćaj na dionici Međugorje – Počitelj, saopćili su iz Auto-moto saveza Bosne i Hercegovine.

Jedna osoba je povrijeđena i prebačena u bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći.

Na ostalim glavnim putnim pravcima saobraćaj se odvija bez većih zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi.

Iz AMSBIH-a upozoravaju vozače da zbog visokih dnevnih temperatura duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima.

Na dionicama na kojima se izvode radovi moguće su povremene gužve i usporeno odvijanje saobraćaja u kolonama.

# POČITELJ
# MEĐUGORJE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BIH
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