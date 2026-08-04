Video / Građani Lukavice u strahu nakon dvije pucnjave: Ulica je bila puna djece, nije dobro, ne možemo spavati!

U svega dva dana desile su se dvije pucnjave na području Istočnog Sarajeva, tačnije Lukavice, a tom prilikom su ranjeni Kosta Pandurević i Davor Dabić.

Kostu Pandurevića je ranio Đorđe Ždrale, a u glavu Davora Dabića, bliskog Darku Elezu, pucao je nepoznati muškarac.

Pucnjave su se desila na svega nekoliko desetina metara udaljenosti.

Građani Istočnog Sarajeva su u strahu nakon ovih događaja.

- Ovo nije dobro, ne može biti nikako dobro. U strahu smo, ne možemo spavati. Prošla sam rat, ali ovo je stvarno strašno. Strah me za moju i svačiju djecu. Moje unuče danas ne može šetati po gradu kako treba. Bijes je u glavu udarila, ništa se ne radi, a zna se šta se radi - rekla je.

Druga građanka kaže da je izašla da se vidi gdje se desilo.

- Bio je ovo miran i lijep grad, ali je nesiguran sada za život. Sinoć sam prošla tu pet minuta prije, ulica je bila puna djece. I Spasovdanska (op.a. gdje se desila prva pucnjava) ulica je u to vrijeme puna djece i omladine - kazala je.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.