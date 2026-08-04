Određena pritvor Nedimu Haliloviću iz Tuzle zbog droge

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Nedimu Haliloviću (39) iz Tuzle, nakon što je prihvaćen prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Halilović je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te pomaganje u prikrivanju predmeta pribavljenih krivičnim djelima.

- Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Nedima Halilovića (39) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa produženim krivičnim djelom teška krađa, a vezano za pomaganje njemu poznatoj osobi u prikrivanju predmeta pribavljenih krivičnim djelima. Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Tuzla istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata koje je osumnjičeni koristio u Tuzli. Prilikom pretresa kod osumnjičenog je pronađeno oko 90 grama opojne droge amfetamin i digitalna vaga sa tragovima droge. Također, on je osumnjičen da je poznatoj osobi unaprijed obećao prikriti, a zatim u svojoj kući čuvao predmete za koje je znao da potiču iz dvije teške krađe izvršene na području Tuzle, te su prilikom pretresa pronađeni brojni ukradeni predmeti poput alata i mašina i drugih vrijednijih stvari. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je 1. augusta 2026. godine lišen slobode. Poslije obavljene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat je u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao Halilovića. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju. Osumnjičeni muškarac za dvije teške krađe jučer je lišen slobode i bit će predat u nadležnost Tužilaštva, te će se poduzimati dalje mjere i radnje u odnosu na njega - saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva TK.