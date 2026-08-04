Hitna pomoć intervenisala na Baščaršiji, muškarac ležao na betonu s povredom glave

Ekipa Hitne pomoći danas je na Baščaršiji pružila pomoć muškarcu koji je ležao na betonu. Kako su za "Dnevni avaz" potvrdili iz Hitne pomoći, radilo se o povredi glave, a više informacija o događaju nisu mogli reći.
MUP KANTONA SARAJEVO
MUP KS NEMA INFORMACIJE
Tramvaji nisu stali zbog ove intervencije iako se vozilo ekipe Hitne pomoći neko vrijeme nalazilo na šinama
Hitna intervencija na Baščaršiji. Screenshot
Ekipa Hitne pomoći danas je na Baščaršiji pružila pomoć muškarcu koji je ležao na betonu. Kako su za "Dnevni avaz" potvrdili iz Hitne pomoći, radilo se o povredi glave, a više informacija o događaju nisu mogli reći.
Također, u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevu kazali su nam da im slučaj nije prijavljen.
Dispečer tramvajskog saobraćaja GRAS-a kazao nam je da ova intervencija Hitne pomoći, iako je njihovo vozilo, sudeći prema snimku, jedno vrijeme bilo na šinama, nije utjecalo na odvijanje tramvajskog saobraćaja.
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