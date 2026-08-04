Hitna pomoć intervenisala na Baščaršiji, muškarac ležao na betonu s povredom glave

Ekipa Hitne pomoći danas je na Baščaršiji pružila pomoć muškarcu koji je ležao na betonu. Kako su za "Dnevni avaz" potvrdili iz Hitne pomoći, radilo se o povredi glave, a više informacija o događaju nisu mogli reći.

Također, u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevu kazali su nam da im slučaj nije prijavljen.

Dispečer tramvajskog saobraćaja GRAS-a kazao nam je da ova intervencija Hitne pomoći, iako je njihovo vozilo, sudeći prema snimku, jedno vrijeme bilo na šinama, nije utjecalo na odvijanje tramvajskog saobraćaja.