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MUP KS NEMA INFORMACIJE

Hitna pomoć intervenisala na Baščaršiji, muškarac ležao na betonu s povredom glave

Tramvaji nisu stali zbog ove intervencije iako se vozilo ekipe Hitne pomoći neko vrijeme nalazilo na šinama

Hitna intervencija na Baščaršiji. Screenshot

N. J.

prije 1 sat 3 minute

Ekipa Hitne pomoći danas je na Baščaršiji pružila pomoć muškarcu koji je ležao na betonu. Kako su za "Dnevni avaz" potvrdili iz Hitne pomoći, radilo se o povredi glave, a više informacija o događaju nisu mogli reći.

Također, u Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevu kazali su nam da im slučaj nije prijavljen.

Dispečer tramvajskog saobraćaja GRAS-a kazao nam je da ova intervencija Hitne pomoći, iako je njihovo vozilo, sudeći prema snimku, jedno vrijeme bilo na šinama, nije utjecalo na odvijanje tramvajskog saobraćaja.

# HITNA POMOĆ
# MUP KS
# POVRIJEĐEN MUŠKARAC
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