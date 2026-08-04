Uhapšen trojac: Detalji brutalnog ubistva 73-godišnjeg piljara

Beogradska policija uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u teškom ubistvu sedamdesettrogodišnjeg vlasnika piljare na Karaburmi. Sumnja se da su mu osumnjičeni vezali ruke i noge, a potom odnijeli novac iz stana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odjeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.Đ. (1986), M.S. (1995) i M.K. )1994) zbog ubistva vlasnika piljare Radivoja Gajičića, objavio je Kurir.

Vlasnik piljare sa Karaburme Radivoje Gajičić ubijen je jučer u potkrovlju svog objekta u kojem je držao piljaru. Vijest da je tijelo Gajičića, među komšijama poznatijeg kao Raša, pronađeno u ponedjeljak ujutru na potkrovlju na Karaburmi, potresla je cijeli kraj. Tri osobe su uhapšene zbog zločina, među kojima dvije žene.

- M.Đ. i M. S. su, kako se sumnja, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge, a u usta stavili tkaninu - piše u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni su zatim, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. za to vrijeme, osmatrala ulaz u namjeri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.

Sedamdesettrogodišnji muškarac je u jutarnjim satima pronađen bez znakova života.

M.Đ. i M. K. su prilikom hapšenja zatečene u vozilu marke Volkswagen koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca, dok je dio novca nađen u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je sakrio M. S. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u nadležno tužilaštvo.