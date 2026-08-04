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POTVRĐENO U POLICIJI

Jedna osoba povrijeđena u sudaru tri auta u Semizovcu

Saobraćaj nakon nesreće se odvija naizmjenično jednom trakom

Nesreća u Semizovcu. Avaz

M. Pekušić

prije 18 minuta

Jedna osoba je prevezena u Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarjaevu nakon nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila u Semizovcu, potvrđeno je za Dnevni avaz u MUP-u Kantona Sarajevo.

Kako smo ranije objavili, nesreća se dogodila u ulici Nova željeznička stanica, a PU Vogošća je obaviještena u 15:35 sati.

Saobraćaj nakon nesreće se odvija naizmjenično jednom trakom.

# SEMIZOVAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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