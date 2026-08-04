Jedna osoba povrijeđena u sudaru tri auta u Semizovcu

Jedna osoba je prevezena u Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarjaevu nakon nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila u Semizovcu, potvrđeno je za Dnevni avaz u MUP-u Kantona Sarajevo.
POTVRĐENO U POLICIJI
Saobraćaj nakon nesreće se odvija naizmjenično jednom trakom
Nesreća u Semizovcu. Avaz
Jedna osoba je prevezena u Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarjaevu nakon nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila u Semizovcu, potvrđeno je za Dnevni avaz u MUP-u Kantona Sarajevo.
Kako smo ranije objavili, nesreća se dogodila u ulici Nova željeznička stanica, a PU Vogošća je obaviještena u 15:35 sati.
Saobraćaj nakon nesreće se odvija naizmjenično jednom trakom.
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