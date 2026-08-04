Zajednička akcija: MUP RS ušao u Sarajevo uz asistenciju MUP-a KS

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pružaju asistenciju kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u policijskoj akciji koja se danas provodi u sarajevskom naselju Dobrinja, na Trgu Sabora bosanskog.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da se postupa po naredbi Suda u Istočnom Sarajevu, te da pripadnici kantonalne policije pružaju podršku jer se aktivnosti odvijaju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo za sada nisu željeli govoriti o detaljima akcije niti o tome na šta se ona odnosi.