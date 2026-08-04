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PO NAREDBI SUDA

Zajednička akcija: MUP RS ušao u Sarajevo uz asistenciju MUP-a KS

Policijske agencije djeluju na području Dobrinje, dok iz MUP-a RS za sada ne otkrivaju detalje akcije niti njen cilj

Policijska akcija na Dobrinji. Radiosarajevo

D. E.

prije 36 minuta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pružaju asistenciju kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u policijskoj akciji koja se danas provodi u sarajevskom naselju Dobrinja, na Trgu Sabora bosanskog.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da se postupa po naredbi Suda u Istočnom Sarajevu, te da pripadnici kantonalne policije pružaju podršku jer se aktivnosti odvijaju na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo za sada nisu željeli govoriti o detaljima akcije niti o tome na šta se ona odnosi.

Podsjetimo, područje Istočnog Sarajeva posljednjih dana potresle su dvije pucnjave koje su izazvale veliku uznemirenost građana. Prošle sedmice, 02.08.2026. godine, teško je ranjen Kosta Pandurević, a za pokušaj njegovog ubistva policija sumnjiči Đorđa Ždralu.

Nova pucnjava dogodila se i sinoć, kada je teško ranjen Davor Dabić.

Iz policije poručuju da nema razloga za paniku te ističu da sve policijske agencije koordinirano i odgovorno rade na rasvjetljavanju ovih slučajeva.

# MUP RS
# ISTOČNO SARAJEVO
# SARAJEVO
# MUP KS
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