Uhapšen Aleksandar Nikolić zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića

Aleksandra Nikolića uhapsili su policijski službenici PU Istočno Sarajevo zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za „Avaz“.
- Predat je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – potvrdio je za „Avaz“ Branimir Šehovac, načelnik Uprave policije Istočno Sarajevo.
Podsjećamo, pucnjava se dogodila sinoć nešto prije 21 sat u Istočnom Sarajevu.
Kako je za "Avaz" sinoć potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Reoublike Srpske, pucnjava se desila oko 20:40 sati.
Sinoć je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u Bolnicu "Srbija", a kasnije je smješten na KCUS-u.
Prema informacijama "Avaza", on je sinoć operisan i nalazi se na odjelu neurohirurgije.
Njegovo stanje je stabilno. Inače, Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen. Dabić je ranije hapšen u akciji kodnog naziva "Prolom 2" kao član kriminalne grupe koja se bavila preprodajom droge. Pominjao se i u predmetu "Volan".
U Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu ranjen je Kosta Pandurević 02.08.2026. godine. Za pokušaj njegovog ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale, za kojim se i dalje traga.
Također, Aleksandar Nikolić od ranije je poznat policiji.