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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Uhapšen Aleksandar Nikolić zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića

Predat je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Nikolić: Predat Tužilaštvu. RTRS

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 25 minuta

Aleksandra Nikolića uhapsili su policijski službenici PU Istočno Sarajevo zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za „Avaz“.

- Predat je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – potvrdio je za „Avaz“ Branimir Šehovac, načelnik Uprave policije Istočno Sarajevo.

S lica mjesta. Avaz

Podsjećamo, pucnjava se dogodila sinoć nešto prije 21 sat u Istočnom Sarajevu.

Kako je za "Avaz" sinoć potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Reoublike Srpske, pucnjava se desila oko 20:40 sati.

Sinoć je ranjen Davor Dabić koji je hitno prevezen u Bolnicu "Srbija", a kasnije je smješten na KCUS-u.

Prema informacijama "Avaza", on je sinoć operisan i nalazi se na odjelu neurohirurgije.

Njegovo stanje je stabilno. Inače, Dabić je član grupe Darka Eleza, a bio je i ranije hapšen. Dabić je ranije hapšen u akciji kodnog naziva "Prolom 2" kao član kriminalne grupe koja se bavila preprodajom droge. Pominjao se i u predmetu "Volan". 

U Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu ranjen je Kosta Pandurević 02.08.2026. godine. Za pokušaj njegovog ubistva osumnjičen je Đorđe Ždrale, za kojim se i dalje traga.

Također, Aleksandar Nikolić od ranije je poznat policiji.

# PUCNJAVA
# MUP RS
# ALEKSANDAR NIKOLIĆ
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