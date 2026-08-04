Uhapšen Aleksandar Nikolić zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića

Aleksandra Nikolića uhapsili su policijski službenici PU Istočno Sarajevo zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića, potvrđeno je za „Avaz“.

- Predat je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – potvrdio je za „Avaz“ Branimir Šehovac, načelnik Uprave policije Istočno Sarajevo.