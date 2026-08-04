Hasić za "Avaz" otkrio detalje sukoba u Sarajevu: "Puškić mi je dugovao 400 KM, vratio se s pištoljem gdje sjede djeca"

Slučaj pucnjave koji se dogodio na Baščaršiji u Sarajevu 29.07.2026. godine, oko 19 sati, uznemirio je prisutne građane, ali na svu sreću niko nije bio povrijeđen. Davud Puškić je, kako je „Avaz“ ranije pisao pucao na ugostiteljski objekat, na kojem je pričinjena materijalna šteta. Njemu je određen pritvor. Kako je za „Avaz“ izjavio Nedim Hasić, njemu je Davud Puškić bio dužan novac, zbog čega je i došlo do sukoba.

- On se posvađao sa Hasić Nedimom. On nema ništa sa Đonom, sa Huskićem čiji je njihov lokal, već samo što ja nekad tu pijem kafu i što me je taj isti momak htio da zaposli tu, jer sam nedavno izašao iz kućnog pritvora. Posvađali smo se oko duga. Prije toga smo sjedili u tom istom kafiću zajedno, za istim stolom oko sat i po-dva. On je otišao do radnje, gdje prodaje srebro. Otišao je i umjesto novca mi donio pištolj. Poveo je brata, ovog koji je pretučen na Latinskoj ćupriji (op.a. Sulejman Puškić). Imam sve snimke glasovnih. Dolazi i govori: „Nemam novac, neću ti dati novac“. Ali, vraća se s drugačijim tonom i drugačijim nastupom. Prije toga mota, vadi travu, ja mu govorim nemoj to ovdje raditi – istakao je Hasić za „Avaz“.

Dodao je da je tada u lokalu bilo puno djece. Tvrdi da Puškić Davud na njega nije uperio pištolj, nego ga je držao za pojasom, jer je dan bio. - To će posvjedočiti svi. Svi to mogu posvjedočiti. Rekao sam mu: „Dobro, okej“ i otjerao ga. „Vratit ćeš mi kad budeš mogao i to je to“. On je meni slao poruke na Instagramu „kako će ovo, kako će ono“, valjda su šmrkali svu noć, u neka doba. Moja zadnja glasovna poruka njegovom bratu na WhatsApp-u glasi: „Nek okreću glavu od mene, ja ću od njih“, jer oni su mlađi. Ja sam u prošlosti imao puno problema. Meni ne ide u korist da se svađam niti hoću to. Taj isti valjda nije znao šta će i dođe i puca po izlogu, po kafiću, a u porukama smo dogovorili da se nađemo u Faletićima. Njegov brat mi je u glasovnim rekao da će pucati na mene – kaže naš sagovornik.

Hasić je dodao da je riječ o 400 KM duga, ali ne za drogu. - Sve ja imam snimljeno. Ja šta god da kažem meni se ne vjeruje na osnovu moje prošlosti. Njegov otac što navodi da mu je sin žrtveno janje nije istina. Znao je šta radi i na koga puca, gdje djeca sjede, pretežno djeca – izjavio je Hasić.

Noć kasnije dogodio se incident na Latinskoj ćupriji kada je pretučen brat Davuda, Sulejman Puškić. Hasić je istakao da nije prisustvovao tom incidentu, ali da zna da je bila tučnjava.

- On meni u glasovnoj poruci (op.a. Sulejman) govori da će pucati na mene na deset metara. Meni na porukama prijeti. Huskić, što je njegov kafić što me je zaposlio, Đono kojeg poznajem iz osnovne škole i Rustempašić kojeg znam površno tu iz kafića su učestvovali u tučnjavi – izjavio je Hasić.

Njegov otac govori puno neistine, dodaje Hasić. - Spominje drogu, da ga je neko tjerao, da on nešto radi, jer sam pročitao to, ima neki portal. Motiv je samo ja, Nedim Hasić, dugo od 200 eura. Ako policija mu otvori mobitel naći će to – rekao nam je Hasić.

Dodao je da su njegovi prijatelji na slobodi (op.a. koji su učestvovali u tučnjavi). Hasić je izjavio da je bio prijatelj sa Puškićima. - Skidao sam ga s droge. Mogu nazvati sve cure koje su se sa mnom družile. Vodio ga u Konjic. Samo sam mu davao da jede i pije i šta sam dobio zauzvrat?! Jesam, bio sam prijatelj, stariji prijatelj. Nije žrtveno janje. Njegovo dijete jeste dobilo batine i zaslužilo je. Krivo mi je što ga ja nisam istukao i što su momci prljali ruke i čist život koji imaju do sad. E to mi je žao, e to priznajem javno, što ga ja nisam tukao, na sve prijetnje i pucanje, gdje sjede djeca, gdje mi sjedi od brata dijete. Samo sam ja motiv, 400 KM, nije droga – rekao je Hasić za „Avaz“.

Hasić tvrdi da je Sulejman Puškić prijetio njegovim drugovima na Latinskoj ćupriji. - Jest im prijetio. Nisam bio tu, ali evo i u porukama meni prijeti. Ne može neko čitavu noć objavljivati story-e i prijetiti ako nisi pod supstancama. To je sigurno idealan momak, Sulejman, ali malo ga droga ponijela, malo brat, malo pištolj. Šta znam?! Ne mogu ja pravdati. To je neminovno da im je prijetio. Govorio je: „Imam ja alibi“ – izjavio je Hasić za „Avaz“.