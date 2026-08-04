Blindirani Audi iz kojeg je Đorđe Ždrale pucao na Kostu Pandurevića pronađen u Vogošći

Blindirani Audi A8, za koji se sumnja da ga je Đorđe Ždrale koristio tokom pokušaja ubistva Koste Pandurevića, sarajevska policija danas je pronašla na području Kantona Sarajevo, potvrđeno je za "Avaz" iz izvora bliskih istrazi.

Nezvanično, Ždrale je pucao iz ovog automobila 02.08.2026. godine u Istočnom Sarajevu.

Đorđe Ždrale je i dalje u bjekstvu, a pretpostavlja se da ga je neko odvukao u drugom vozilu iste noći nakon pucnjave. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, Đorđeta potražuje zbog krivičnog djela pokušaja teškog ubistva.

Iako su se danas u medijima pojavile informacije da Ždrale pregovara sa policijom o predaji, iz MUP-a RS su za „Avaz“ to demantovali.

- Policijska uprava Istočno Sarajevo dana 03.08.2026. godine dostavila je Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, izvještaj protiv lica Đ.Ž. zbog krivičnog djela „Teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1, a u vezi sa članom 22. Pokušaj, Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Podsjećamo, lice Đ.Ž. se sumnjiči da je oko 18:15 sati u Spasovdanskoj ulicu u Istočnom Sarajevu, upotrebom vatrenog oružja nanio povrede licu K.P. iz Istočnog Sarajeva.

Lice Đ.Ž. se nalazi u bjekstvu i u toku je intenzivna potraga za istim - saopćeno je ranije iz MUP-a RS.