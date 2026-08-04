Vatrena stihija kod Kladnja i dalje prijeti: Požar na Pauču nije stavljen pod kontrolu

Požar koji je izbio na području naselja Pauč u Općini Kladanj još uvijek nije lokalizovan niti je stavljen pod kontrolu, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ).

Rukovodilac Općinske službe civilne zaštite Kladanj Zijad Vejzović ranije je kazao da su nadležne službe odmah nakon prijave požara upućene na teren.

U akciji gašenja učestvuju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Kladanj, kao i radnici Javnog preduzeća Šume TK, koji ulažu napore kako bi obuzdali vatrenu stihiju.

Zbog jakog vjetra požar je i dalje aktivan, a za dopremanje vode angažovana je dodatna cisterna koju je obezbijedilo JP Šume TK.

Prema dosadašnjim procjenama, vatra je zahvatila više od 30 hektara visoke šume.

Iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj poručili su da se stanje na terenu kontinuirano prati te da će sve nadležne strukture biti pravovremeno informisane o daljem razvoju situacije.