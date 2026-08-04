Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASILA SE FUCZ

Vatrena stihija kod Kladnja i dalje prijeti: Požar na Pauču nije stavljen pod kontrolu

Zbog jakog vjetra požar je i dalje aktivan, a za dopremanje vode angažovana je dodatna cisterna koju je obezbijedilo JP Šume TK

Požar kod Kladnja. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 1 sat 27 minuta

Požar koji je izbio na području naselja Pauč u Općini Kladanj još uvijek nije lokalizovan niti je stavljen pod kontrolu, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ).

Rukovodilac Općinske službe civilne zaštite Kladanj Zijad Vejzović ranije je kazao da su nadležne službe odmah nakon prijave požara upućene na teren.

U akciji gašenja učestvuju pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Kladanj, kao i radnici Javnog preduzeća Šume TK, koji ulažu napore kako bi obuzdali vatrenu stihiju.

Zbog jakog vjetra požar je i dalje aktivan, a za dopremanje vode angažovana je dodatna cisterna koju je obezbijedilo JP Šume TK.

Prema dosadašnjim procjenama, vatra je zahvatila više od 30 hektara visoke šume.

Iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj poručili su da se stanje na terenu kontinuirano prati te da će sve nadležne strukture biti pravovremeno informisane o daljem razvoju situacije.

# POŽAR
# ŠUMA
# KLADANJ
# PAUČ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.