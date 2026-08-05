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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Paklena vrućina prži sve

Žega ugrožava zdravlje građana, isušuje akumulacije i zadaje težak udarac poljoprivredi i ekonomiji Bosne i Hercegovine

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

prije 30 minuta

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Paklena vrućina prži sve.

Žega ugrožava zdravlje građana, isušuje akumulacije i zadaje težak udarac poljoprivredi i ekonomiji Bosne i Hercegovine.

Majka Izeta Nanića, na godišnjicu pogibije sina govorila je za „Dnevni avaz“. Poručila je da selami sve majke i očeve šehida.

U rubrici „Mozaik“ čitajte o voćarima koji su dočekali rod, ali je suša ostavila posljedice.

Negativan prirodni priraštaj samo u prošloj godini ovu zemlju učinio je manjom za grad veličine Vareša, Stoca ili Goražda. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku, u BiH je tokom 2025. godine rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu preminula 35.801 osoba.

Čitajte i kako Forto šuti dok bh. prijevoznici upozoravaju, a prijeti kolaps.

Analizirali smo i kako je rukovodstvo FBiH postalo važnije od broja osvojenih mandata na nivou FBiH.

Na stranama „Globusa“ čitajte šta je poručio američki predsjednik Donald Tramp naftnih gigantima.

U rubrici „Crna hronika“ donosimo detalje o pucnjavi koja se dogodila prije dva dana u Istočnom Sarajevu.

U „Jet setu“ čitajte o kulturni, i muzičkim spektaklima koji se održavaju širom države.

Na stranama „Sporta“ čitajte o trojici Zmajeva koji su na metama evropskih klubova.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
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