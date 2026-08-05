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DONJE VUKOVIJE

Teška nesreća kod Kalesije: Sudarili se automobil i kamion, tri osobe povrijeđene

Bio je obustavljen saobraćaj do 7:40, a sada je uspostavljena jedna traka, pa se saobraćaj odvija naizmjenično, kazali su nam iz Operativnog centra

Donje Vukovije. Čitatelj

A. B.

prije 35 minuta

U mjestu Donje Vukovije kod Kalesije jutros se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Kako su nam rekli iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a TK, nesreća se desila u 18:56 sati, a u njoj su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo.

- Tri povrijeđena lica su prebačena na UKC Tuzla, stepen povreda se utvrđuje. Bio je obustavljen saobraćaj do 7:40, a sada je uspostavljena jedna traka, pa se saobraćaj odvija naizmjenično. Uviđajne radnje su u toku - kazali su iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a TK za "Avaz".

# MUP TK
# KALESIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# DONJE VUKOVIJE
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