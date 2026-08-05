Konferencija za medije MUP-a RS: Za pogoršanu sigurnosnu situaciju krive pravosuđe, misle da se Ždrale skriva u FBiH

U Istočnom Sarajevu je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile u ovom gradu.

Na njoj su se obratili ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir, direktor Policije RS Siniša Kostrešević i načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.

Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela.

Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjavu koje je počinio Kosta Pandurević.

- Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i to se nažalost može opet dogoditi, ali se može i spriječiti ako pravosudne institucije odrade svoj dio posla - rekao je.

Kostrešević je kazao da postoje timovi koji rade na predmetima pokušaja ubistava u Istočnom Sarajevu i da su određena lica bila u zatvoru, imali bi bolju sigurnosnu situaciju.