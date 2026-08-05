Konferencija za medije MUP-a RS: Za pogoršanu sigurnosnu situaciju krive pravosuđe, misle da se Ždrale skriva u FBiH

U Istočnom Sarajevu je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile u ovom gradu.
Na njoj su se obratili ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir, direktor Policije RS Siniša Kostrešević i načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela.
Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjavu koje je počinio Kosta Pandurević.
- Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i to se nažalost može opet dogoditi, ali se može i spriječiti ako pravosudne institucije odrade svoj dio posla - rekao je.
Kostrešević je kazao da postoje timovi koji rade na predmetima pokušaja ubistava u Istočnom Sarajevu i da su određena lica bila u zatvoru, imali bi bolju sigurnosnu situaciju.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva je kazao da je Istočno Sarajevo po površini najveći grad i da zbog toga ima najviše sigurnosnih problema.
- Ja na to želim odati priznaje policiji na do sada učinjenom. Međutim, situacija da u dva dana imate dva pokušaja ubistva je unijela nemir i s te strane sam imao obavezu da uputim molbu da dobijem info o konkretnim aktivnostima koje će MUP preduzimati i da se to prenese našim sugrađanima. Jao kao načelnik nisam dužan da znam šta sve policija radi, ali povjerenje je bitno - istakao je.
Budimir je kazao da neće dozvoliti da organizovanje kriminalne grupe preuzmu grad, iako je sigurnost narušena te naveo primjer rada u diskoteci na Palama.
- Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veću prisutnost policije. Imamo intenzivnu saradnju s FUP-om i kantonalnim policijama. Sve naše pretpostavke govore da se Ždrale nalazi na toj strani - zaključio je.