Vozač poginuo u slijetanju automobila kod Banovića

Šezdesetogodišnji muškarac iz Banovića poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tulovići, na regionalnom putu R-471a.

Nesreća se dogodila oko 6:30 sati kada je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo s kolovoza. Vozač je usljed zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđaj i druge potrebne mjere poduzeli policijski službenici Policijske uprave Banovići.