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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Vozač poginuo u slijetanju automobila kod Banovića

Vozač je usljed zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće

Poginuo šesdesetogodišnji muškarac. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. Bešić

prije 58 minuta

Šezdesetogodišnji muškarac iz Banovića poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tulovići, na regionalnom putu R-471a.

Nesreća se dogodila oko 6:30 sati kada je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo s kolovoza. Vozač je usljed zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđaj i druge potrebne mjere poduzeli policijski službenici Policijske uprave Banovići.

# NESREĆA
# BANOVIĆI
# TULOVIĆI
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