Snimak iz zraka / Ovo je kuća u Tržačkoj Rašteli ispred koje je ubijen muškarac

U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba, objavio je prvi portal "Avaza".
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Pripadnici MUP-a USK su brzo uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom
U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba, objavio je prvi portal "Avaza".
Pripadnici MUP-a USK su brzo uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom.
Nezvanične informacije govore da su stradala osoba i osumnjičeni bili komšije.
Na licu mjesta se trenutno ne nalaze pripadnici MUP-a USK.
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