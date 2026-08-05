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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Snimak iz zraka / Ovo je kuća u Tržačkoj Rašteli ispred koje je ubijen muškarac

Pripadnici MUP-a USK su brzo uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom

Dnevni avaz
Tržačka Raštela - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Evelin Trako

prije 7 minuta

U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba, objavio je prvi portal "Avaza".

Pripadnici MUP-a USK su brzo uhapsili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom.

Nezvanične informacije govore da su stradala osoba i osumnjičeni bili komšije.

Na licu mjesta se trenutno ne nalaze pripadnici MUP-a USK.

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# MUP USK
# CAZIN
# TRŽAČKA RAŠTELA
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