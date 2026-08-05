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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Određen pritvor Mirzi Kariću, koji je nožem ubio svog zeta Harisa Babića

Mirzi Kariću određen pritvor nakon tragedije u porodici, tereti se za ubistvo zeta Harisa Babića

Mirzi Kariću određen pritvgor. Facebook

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 14 minuta

Mirza Karić ostaje mjesec u pritvoru, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Karić se sumnjiči da je nožem usmrtio svog zeta Harisa Babića u nedjelju 02. avgusta 2026. godine, nakon čega je pokrenuta istraga i postupak pred nadležnim pravosudnim institucijama.

Odluka o određivanju pritvora donesena je nakon što su tužilaštvo i sud razmatrali okolnosti ovog stravičnog slučaja.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog uznemirenja javnosti.

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# PRITVOR
# SARAJEVO
# HARIS BABIĆ
# MIRZA KARIĆ
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