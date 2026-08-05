Određen pritvor Mirzi Kariću, koji je nožem ubio svog zeta Harisa Babića

Karić se sumnjiči da je nožem usmrtio svog zeta Harisa Babića u nedjelju 02. avgusta 2026. godine, nakon čega je pokrenuta istraga i postupak pred nadležnim pravosudnim institucijama.

Mirza Karić ostaje mjesec u pritvoru, potvrđeno je za "Avaz" iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Supruga ubijenog Harisa Babića za "Avaz" kroz suze: Digao je majicu i rekao "biraj gdje ćeš me izbosti"

Supruga ubijenog Harisa Babića za "Avaz" kroz suze: Digao je majicu i rekao "biraj gdje ćeš me izbosti"

Odluka o određivanju pritvora donesena je nakon što su tužilaštvo i sud razmatrali okolnosti ovog stravičnog slučaja.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog uznemirenja javnosti.