Video / Zatvorena obilaznica oko Bijeljine, požar sa obje strane puta

Na terenu je, kako piše portal Info Bijeljina , oko 20 vatrogasaca sa šest vozila.

Kako se navodi, obilaznica je zatvorena od "Robota" prema deponiji, a gori slama i rastinje, i to s obje strane puta. Na terenu je i policija, koja reguliše saobraćaj. Gust dim sa ove lokacije vidi se iz više bijeljinskih naselja.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara niti da li on prijeti objektima.