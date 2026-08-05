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NA TERENU 20 VATROGASACA

Video / Zatvorena obilaznica oko Bijeljine, požar sa obje strane puta

Gust dim sa ove lokacije vidi se iz više bijeljinskih naselja

Požar u Bijeljini. Info Bijeljina

N. J.

prije 56 minuta

Zbog požara koji je izbio danas zatvorena je obilaznica oko Bijeljine.

Na terenu je, kako piše portal Info Bijeljina, oko 20 vatrogasaca sa šest vozila.

Kako se navodi, obilaznica je zatvorena od "Robota" prema deponiji, a gori slama i rastinje, i to s obje strane puta. Na terenu je i policija, koja reguliše saobraćaj. Gust dim sa ove lokacije vidi se iz više bijeljinskih naselja.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara niti da li on prijeti objektima.

# POŽAR
# BIJELJINA
# OBILAZNICA
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