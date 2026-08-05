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SAOPĆENJE MUP-A KS

Po potrazi PS Istočna Ilidža: U Sarajevu uhapšen muškarac

Obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

MUP KS. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

prije 50 minuta

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku Uprave policije su na osnovu potrage PS Istočna Ilidža uhapsili jednu osobu.

- Dana 04.08.2026. godine u 21:50 sati policijski službenici Sektora za policijsku podršku Uprave policije su, na osnovu potrage PS Istočna Ilidža, lišili slobode E.T. (1984) iz Sarajeva – navode iz policije.

Obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a KS. 

# HAPŠENJE
# SARAJEVO
# MUP KS
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