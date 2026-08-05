Po potrazi PS Istočna Ilidža: U Sarajevu uhapšen muškarac

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku Uprave policije su na osnovu potrage PS Istočna Ilidža uhapsili jednu osobu.

- Dana 04.08.2026. godine u 21:50 sati policijski službenici Sektora za policijsku podršku Uprave policije su, na osnovu potrage PS Istočna Ilidža, lišili slobode E.T. (1984) iz Sarajeva – navode iz policije.

Obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a KS.