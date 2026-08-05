Uhapšen zbog internetske prevare: Građane iz Tuzlanskog kantona oštetio za više od 40.000 KM

Policijski službenici Uprave policije MUP TK, Sektor kriminalističke policije, Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta su, postupajući po zaprimljenim prijavama građana sa područja Tuzlanskog kantona u kojima se ukazuje da su isti žrtve internetskih prevara od strane nepoznatog lica, poduzeli niz operativnih radnji pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koje su rezultirale rasvjetljavanjem predmetnih krivičnih djela i identifikovanjem lica koje se sumnjiči da je lažno se predstavljajući i dovodeći u zabludu građane lažnim prikazivanjem mogućnosti brze zarade na internetu, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u vremenskom periodu od mjeseca maja do mjeseca oktobra 2025. godine, počinilo krivično djelo "Prijevara".

S tim u vezi, dana, 4.8.2026. godine licu V.P. je u saradnji sa policijskim službenicima PU Istočno Sarajevo (MUP RS), na čijem području je lice nastanjeno, oduzeta sloboda nakon izvršene radnje pretresanja stambenog objekta koji isti koristi i u kojem su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa navedenim krivičnim djelom, te je lice predato u nadležnost istražiteljima Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a.

Nad V.P. je u službenim prostorijama Uprave policije MUP TK-a izvršena kriminalistička obrada, nakon čega je isti danas, 5.8.2026. godine, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je, na štetu dva fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona, počinio krivično djelo iz člana 294. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Prijevara u vezi sa članom 272. istog Zakona – Pranje novca, čime je oštećenim licima pričinjena ukupna materijalna šteta preko 40.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz MUP-a TK danas.