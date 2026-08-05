Provalama iz kuća i pomoćnih objekata ukrao imovinu vrijednu oko 30.000 KM

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Edina Selimovića (41) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo teška krađa.

On je osumnjičen da je u periodu od januara do aprila 2026. godine u naselju Srednja Lipnica na području Tuzle provalio u porodičnu kuću i pomoćni objekat u vlasništvu oštećenog A.Đ, odakle je otuđio različite vrijedne predmete i alate čija se vrijednost procjenjuje na oko 30.000 KM. Također, osumnjičen je da je u drugoj polovini jula 2026. godine u naselju Ljepunice provalio u pomoćni objekat u vlasništvu Š.M i otuđio alate, mašine i drugu opremu i oštetio vlasnika za veći iznos. Dio otuđenih predmeta osumnjičeni je predao Nedimu Haliloviću, kojem je također određena mjera pritvora, a koji ih je čuvao znajući da potiču iz krivičnih djela.

Istražitelji Odjeljenja kiminalističke policije PU Tuzla su, nakon dokumentovanja ovih krivičnih djela, osumnjičenog lišili slobode 3. avgusta 2026. godine. Poslije obavljanja kriminalističke obrade Selimović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.