Video / Pakao kod Trebinja: Vatra stigla do minskog polja, angažovan helikopter

Vatrogasci u Trebinju već peti dan vode tešku borbu s velikim požarom koji je zahvatio područje Dživarskog poljica. Iako stambeni objekti za sada nisu ugroženi, situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i aktiviranje zaostalih mina.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković izjavio je Srni da je u pomoć stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji bi trebao pomoći u gašenju požara na području koje obuhvata nekoliko sela.

– Danas se zbog požara aktiviralo i minsko polje na tom nepristupačnom području. Vatrogasci nisu prilazili tom dijelu terena, ali su se čule detonacije zaostalih mina – rekao je Kašiković.