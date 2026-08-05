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Video / Pakao kod Trebinja: Vatra stigla do minskog polja, angažovan helikopter

Požar kod Trebinja i dalje se širi, a tokom gašenja aktiviralo se minsko polje

Vatrena stihija ne jenjava: Mine eksplodiraju usred požara. Screenshot

D. E.

prije 20 minuta

Vatrogasci u Trebinju već peti dan vode tešku borbu s velikim požarom koji je zahvatio područje Dživarskog poljica. Iako stambeni objekti za sada nisu ugroženi, situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i aktiviranje zaostalih mina.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković izjavio je Srni da je u pomoć stigao i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji bi trebao pomoći u gašenju požara na području koje obuhvata nekoliko sela.

– Danas se zbog požara aktiviralo i minsko polje na tom nepristupačnom području. Vatrogasci nisu prilazili tom dijelu terena, ali su se čule detonacije zaostalih mina – rekao je Kašiković.

Naglasio je da su pripadnici trebinjske vatrogasne jedinice neprekidno na terenu već pet dana te da nastavljaju raditi u punom kapacitetu kako bi spriječili dalje širenje vatre.

Zbog izuzetno nepristupačnog terena, vatrogasci su na pojedinim lokacijama bili primorani pješke nositi naprtnjače s vodom i ručno gasiti požar, što dodatno otežava intervenciju.

U gašenju požara, osim profesionalnih vatrogasaca, učestvuju i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Lastva“, kao i brojni mještani koji pomažu u odbrani ugroženog područja.

Kašiković je zahvalio gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću, Gradskoj upravi Trebinja i Upravi za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na podršci i koordinaciji u akcijama zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na požarištu, a sve raspoložive snage ostaju angažovane dok vatrena stihija ne bude stavljena pod kontrolu.

# POŽAR
# OPASNOST
# TREBINJE
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