Ovo je Šefik Nadarević kojeg je usmrtio sugrađanin u Cazinu

Podsjećamo, iz MUP-a Unsko-sanskog kantona ranije je saopćeno da je 5. augusta 2026. godine oko 1.40 sati medicinar obavijestio policiju da je zaprimljena prijava kako je jedna osoba povrijeđena nožem.

Muškarac koji je smrtno stradao u sukobu u naselju Tržačke Raštele kod Cazina je Šefik Nadarević.

Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja, gdje su zatekli tragove, a potom i muškarca inicijala N. Š. s teškim povredama.

Uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći, muškarac je preminuo u 4.10 sati u Kantonalnoj bolnici Bihać.