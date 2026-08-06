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SLUČAJ ŠOKIRAO KRAJINU

Ovo je Šefik Nadarević kojeg je usmrtio sugrađanin u Cazinu

Muškarac koji je smrtno stradao u sukobu u naselju Tržačke Raštele kod Cazina je Šefik Nadarević

Šefik Nadarević. Društvene mreže

M. Až.

prije 24 minute

Muškarac koji je smrtno stradao u sukobu u naselju Tržačke Raštele kod Cazina je Šefik Nadarević.

Podsjećamo, iz MUP-a Unsko-sanskog kantona ranije je saopćeno da je 5. augusta 2026. godine oko 1.40 sati medicinar obavijestio policiju da je zaprimljena prijava kako je jedna osoba povrijeđena nožem.

Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja, gdje su zatekli tragove, a potom i muškarca inicijala N. Š. s teškim povredama.

Uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći, muškarac je preminuo u 4.10 sati u Kantonalnoj bolnici Bihać.

Naknadno je utvrđeno da se radi o Šefiku Nadareviću, rođenom 1976. godine.

Slobode je lišena osoba inicijala A. H., rođena 1966. godine, a prema informacijama "Avaza", riječ je o Husi Aličajiću.

Tužilac je izašao na mjesto događaja i slučaj okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo. Istraga o svim okolnostima ovog događaja je u toku.

# UBISTVO
# CAZIN
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