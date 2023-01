Prokockao pare pa prijavio krađu

Policija Policijske uprave (PU) Banjaluka dostaviće nadležnom tužilaštvu izvještaj protiv S.B. (32) zbog lažnog prijavljivanja pljačke.

Banjalučanin S.B. u subotu je u 17.20 prijavio PU Banjaluka da su dva nepoznata muškarca sa nepoznatim autom popriječila put dok je išao lokalnim putem Krupa na Vrbasu - Ledenice, te ga zaustavili i uz prijetnju oružjem izvukli iz vozila, a zatim mu uzeli novčanik sa ličnim dokumentima i novcem.

Istog dana na osnovu prikupljenih dokaza i kontradiktornosti u prijavi utvrđeno je da je riječ o lažnom prijavljivanju.

- On je rekao da ga je presrelo neko folksvagen vozilo, a je on bio u pežou 406. Nakon toga su ga navodno izvukli, stavili na haubu i iz džepa izvukli novčanik u kojem je imao 700 KM. U stvari izgleda da je on te pare prokockao i da mu je to bio način da se izvuče iz problema, - kazao je izvor "Nezavisnih".