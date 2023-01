Četiri tima i dalje tragaju za nestalim mladićem, štab se sutra premješta u Visoko

Potraga za nestalim mladićem Aldinom Mulićem koji je upao u Miljacku ulazi u svoj drugi dan.

Kako je za Avaz.ba potvrdila, portparol Federalne uprave za civilnu zaštitu Majda Kovač, trenutno su četiri tima Federalne uprave civilne zaštite na terenu, koji će nastaviti potragu tokom noći.

- Neće se potraga prekidati do ujutro. Naši timovi vrše pretragu mjesta gdje postoje indikacije da bi se tu tijelo moglo naći. To su na mostu kod Vogošćanske petlje, most kod Megamiksa u Reljevu, na ulazu u Ilijaš i u Malešićima. Uključili smo reflektore i spasioci vrše vizuelnu pretragu - kazala je Kovač.

Dodala je kako će u određenom periodu dođi do zamjene ljudi koji su sada na terenu kako bi se odmorili i spremili za sutrašnji dan.

- Ujutro se očekuje intenzivnija potraga za nestalim mladićem. Očekuje se da ćemo i štab premjestiti u Visoko, a potraga je još danas proširena prema Zenici - kazala je Kovač.

Podsjećamo, danas oko 11 sati pronađeno je tijelo Irhana Foče u rijeci Bosni u Visokom.