Suđenje Čauševiću i Sadikoviću: Svjedoci Tužilaštva nisu vidjeli davanje mita

U Sudu BiH danas je nastavljeno suđenje Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, optuženom za primanje mita u iznosu od 1,7 miliona KM, i Anesu Sadikoviću.



Kao svjedoci Tužilaštva BiH ispitani su Dženan Sadiković, kojem je optuženi Anes Sadiković brat od amidže, te Almir Kadić, dok se nije pojavio svjedok Mehmedalija Osmić, bivši predsjednik Sindikata UIO BiH.

Odgovarajući na pitanja tužioca Dubravka Čampare, Dženan Sadiković je kazao kako se ne sjeća izjave da je u firmi Anesa Sadikovića u ljeto 2009. godine bio sastanak na koji su došli Čaušević, Naser Orić i Sedinet Karić. Prethodno je rekao da nije tu viđao ove ljude, a na pitanje predsjedavajuće Sudskog vijeća Biljane Ćuković šta je tačno, odgovorio je da je tačno ovo što je danas izjavio.

U unakrsnom ispitivanju posvjedočio je da nikad nije vidio da je Anes Sadiković dao novac kao mito.

I svjedok Tužilaštva Almir Kadić, koji je radio kao konobar u kafiću "Kiborg" u Sarajevu, na pitanje odbrane Anesa Sadikovića odgovorio je da nikada nije vidio da je Sadiković davao novac Čauševiću.

Tokom svjedočenja je pojasnio kako poznaje Čauševića, Ramiza Delalića, Sadikovića i njegovog oca Kasima. Odgovarajući na Čamparina pitanja, ispričao je da je jedne prilike Kasim Sadiković sjedio s Delalićem i dao mu kovertu.

-Zvao me Delalić da dođem. Prišao sam stolu i Ramiz mi je rekao da kovertu odnesem Kemalu. Rekao sam da ne mogu, moram raditi. Opet me zovnuo Delalić da odnesem začas kovertu Kemalu. On je stanovao sto metara odatle. Odnio sam, a Kemal mi je rekao da je vratim. I vratio sam - kazao je Kadić. Tokom unakrsnog ispitivanja rekao je da ne zna šta je bilo u koverti.

Na Čamparina pitanja otkad Čaušević živi u Staklenom gradu, odgovorio je "oko godinu prije mandata".

Na ispitivanje gdje je Čaušević živio prije rata, reagirao je i sam Čaušević.

- Kakve veze ima moj prijeratni život. Ja sam sarajevsko dijete. Nije mi babo dao ime Sarajko kao nekima Dubravko - rekao je Čaušević.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. mart.