Krvava tuča u banjalučkoj kafani završila napadom na policiju

-Vjerovatno će se intervenirati kada padne mrtva glava, jer se to mora dogoditi i to uskoro, obzirom na količinu nasilja koja je prisutna svakog vikenda na tom mjestu. To su momci, uglavnom poznati policiji koji osim tuča, nasrću i na druge građane koji slučajno prođu tim prolazom između Elektrotehničkog fakulteta sa jedne i Ferhadije sa druge strane. Ti nasilnici su ubijeđeni da im ni policija ne može ništa, o čemu svjedoči i to da napadaju i policajce - ispričao je Banjalučanin koji je zamolio da mu ne navodimo ime.

Prema podacima iz policije u lokalu “Nebeska kafana” koji se nalazi odmah pored tog lokala “Nip” ranije je bilo krvavih tuča zbog kojih je u više navrata intervenirala policija.

Tako je u “Nebeskoj kafani” proslava Pravoslavne nove godine u januaru 2017. ličila na pakao.

U tuči u ovom lokalu tada je teško povrijeđen Marko B. Povrijeđenom su konstatovane višestruke povrede po tijelu, a nakon premlaćivanja vozilom Hitne pomoći prevezen je u UKC Republike Srpske.

U tuči su, kako otkriva izvor iz istrage, učestvovali kriminalci sa debelim policijskim dosijeima.

Pušteni na slobodu

Branko P. i Branko J. osumnjičeni za napad na policajce pušteni su nakon saslušanja da se brane sa slobode. Za krivično djelo koje im je stavljeno na teret zakonom je zaprijećena kazna do maksimalno pet godina zatvora.