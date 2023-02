Potražili smo odgovor na pitanje: Zašto su školarci sve brutalniji?

Objava je izazvala gnjev građana, čiji su se komentari i osude nizali iz sata u sat. Nažalost, ovo nije jedini primjer vršnjačkog nasilja u BiH. Slučajeva je mnogo, ali je, tvrde stručnjaci, veliki minus što nadležni uglavnom prikrivaju ovakve stvari, zato je i veoma teško pronaći bilo kakve statističke podatke o ovoj temi, a posljedice za djecu koja trpe nasilje, mogu biti strahovite.

Okrutnost među djecom često se manifestira kao želja za dokazivanjem i dominacijom u grupi. Kako upozoravaju stručnjaci, školarci, bez obzira na uzrast, znaju biti surovi i inventivni u maltretiranju vršnjaka, što šokira čak i odrasle. Počinje ruganjem i vrijeđanjem, nastavlja se otimanjem i uništavanjem stvari, a na kraju može doći i do ozbiljnijih posljedica, kad dijete zna biti i fizički povrijeđeno.

Nasilnici snimaju svoje žrtve mobitelom dok ih maltretiraju, a te snimke plasiraju ostaloj djeci, što žrtvu dodatno ponizi. Ugledni neuropsihijatar Omer Ćemalović pojasnio nam je da postoji čitav niz uzroka koji dovode do nasilja među djecom.

Različiti uzroci

- Jedan od uzročnika zasigurno je slijevanje stanovništa iz ruralnih krajeva u gradske sredine, što za posljedicu ima miješanje kojekakvih mikrokultura, odnosno mikroobičaja. Neizostavan je i posttraumatski stresni poremećaj, koji se razvio kod mnogih ljudi nakon ratnih nevolja, a on se, nažalost, generacijama prenosi. To dovodi do razbijenih porodica, do djece koja većinu vremenu provode na ulici, gdje vrlo lako dolaze u dodir s drogom, alkoholom i nasiljem - rekao je Ćemalović.