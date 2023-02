Novi trend na dernecima i festivalima: Šmrču anestetik za stoku!

Crno tržište narkotika koje konzumiraju mladi na dernecima i festivalima, proširilo se za još jednu supstancu - ketamin. Riječ je o anestetiku koji se koristi u veterinarskoj praksi, za stoku!

Dileri željni zarade

Omladina ga ušmrkava, potpuno nesvjesna opasnosti koje nosi. Na poznatom muzičkom festivalu u Hrvatskoj policija je nedavno kod dilera iz Velike Britanije zaplijenila skoro 50 grama ketamina . Naknadno se nova droga pojavila na više mjesta u Splitu.

Sa masovnim dolascima turista na festivale pojavljuju se i dileri, željni zarade, a s njima i droge koje na našim prostorima do sada nisu korištene u tolikoj mjeri. Ketamin je i ranije postojao, ali se samo koristio u obliku rastvora za injekcije u veterinarskoj praksi, kao anestetik za životinje. Tako da se može reći da je to, zapravo, povratak ketamina na ulice. Do ove droge moguće je doći samo uz veterinarski recept, zbog čega dileri pribjegavaju „kućnoj“ proizvodnji.

Maštoviti dileri prave ga u obliku praha, odnosno kristala, koji se unose ušmrkavanjem, slično kao kokain ili amfetamini. Stručnjaci smatraju da se rjeđe koristi intravenozno.

Policija će pojačati kontrole

U bh. prijestonici u avgustu su na programu brojni koncerti te druge kulturne aktivnosti na kojima se okuplja omladina. Izvor blizak sarajevskoj policiji otkrio nam je da će policija pojačati kontrole i prisustvo na sarajevskim ulicama, pogotovo u blizini mjesta javnih okupljanja.

- Ketamin je i ranije bio u Sarajevu. Nije to nova droga. Češće nalazimo marihuanu, spid, ekstazi. No, zbog pojave te droge u komšiluku, dodatno ćemo otvoriti oči – kaže naš izvor.