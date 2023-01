Fatalna Sunita u mobitelu Nine Ivankovića bila ubilježena kao „Zmajica“

Nada Dalipagić, braniteljica Hindić nije imala prigovor, ali je navela kako smatra da su dokazi neprimjereno dostavljeni u tri navrata i da je to, zapravo, neuobičajeno.

Konstatirano je, zapravo, da taj džemper koji je dostavljen na vještačenje, a koji je pripadnicima Policijske stanice Bugojno predala njena porodica, nakon što je to zatražilo Tužilaštvo HNK preko Kantonalnog MUP-a, Hindić nije nosila.

Izvođenjem dokaza Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u Kantonalnom sudu Mostar pred Sudskim vijećem kojim predsjedava Elis Sultanić nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Sunite Hindić (21) optužene za ubistvo Nine Ivankovića (55), vlasnika motela „Villa Ivanković“ u mjestu Buna kod Mostara, koje se dogodilo 4. oktobra prošle godine.

Čelik je govorio o nalazu koji je sačinio nakon vještačenja pištolja CZ 7,65 te čahure pronađene na licu mjesta i ispaljenog zrna metka. On je u prvom nalazu, kako je to kazao, naveo da je udaljenost pucanja iznosila preko 80 centimetara, međutim, uvidom u ostale parametre, prilikom drugog vještačenja, ovaj vještak je došao do zaključka da se radilo o apsolutnoj blizini. Iznio je i da je Ivanković, najvjerovatnije, u momentu kada je pogođen bio u stojećem položaju, ali ne može isključiti ni sjedeći položaj.

Međutim, kazao je kako sa sigurnošću može reći da nije bio u ležećem položaju.

Ni Dalipagić nije imala prigovor na njegov iskaz, jer je vještak, kako je navela, razjasnio ono što je odbrana od početka tvrdila.

U nastavku današnjeg glavnog pretresa koji je trajao više od četiri sata svjedočila je i vještakinja Nermina Korać koja je analizirala uzorke krvi na prisustvo alkohola i droge optužene i oštećenog.

Ona je danas kazala da neće biti moguće odrediti kvantitativno prisustvo kokaina kod Hindić. Podsjetimo, analiza krvi njenog uzorka nije pokazala prisustvo ove droge, nakon čega je urađeno naknadno testiranje iz uzorka kose na zahtjev odbrane. Upravo je Dalipagić insistirala na određivanju kvantiteta kokaina čije je prisustvo pronađeno u kosi Hindić, smatrajući da bi nalaz vještaka neuropsihijatara bio bitno drugačiji da su imali taj podatak.