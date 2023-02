Novi stravični detalji: Djeci dao koktel tableta, počeli se buditi pa ih je krenuo gušiti

Prvo djeci dao tablete

Njihov otac prije toga im je svima dao koktel raznih tableta i lijekova, piše Večernji list. Dječica su nakon toga relativno brzo i usnula. No Koplitz nije očekivao da će se mališani početi buduti. Umjesto da barem tad odustane on stravičnog plana, učinio je upravo suprutno.

Ne sluteći da bi se išta moglo dogoditi, bivša mu je supruga u petak ostavila djecu za vikend, kako je to i inače radila, te se potom zaputila na poslovni put prema Dubrovniku. Harald se u svom luksuznom stanu na zagrebačkim Mlinovima u elitnoj podsljemenskoj zoni igrao s djecom, skuhao im večeru te ih potom nakon još malo igranja spremio na spavanje. Igra se oduljila, bila je već gotovo ponoć kad su legli i zaspali. Bio je to san iz kojeg se nisu nikada trebala probuditi.

Oproštajna poruka

U subotu nešto poslije ponoći, dakle nakon što je mislio da je djecu zauvijek uspavao koktelom tableta, ali prije nego ih je podavio, dok je naizmjenice gledao u njih i u mobitel, 56-godišnji Austrijanac natipkao je i objavio neku vrstu oproštajnog statusa na Facebooku i Instagramu.

- Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu. Ljubav mog života ostavila me jer je moja bivša žena bila jako loša prema njoj i nemam novca. Sve što sam pokušao u zadnjih godinu i pol nije me vratilo na posao, čak mi ni braća iz masonske lože nisu mogla pomoći, na kraju mi nisu ni odgovarali na pozive. Samo su mi prijatelji Manfred, Roland i brat Helmut pomogli koliko su mogli. Sada sam došao do kraja. Zato, zbogom - napisao je na engleskom.

Taj status uočio je netko od njegovih poznanika te odmah obavijestio policiju, koja je odmah krenula u stan. Međutim, bilo je prekasno.