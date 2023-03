Muriz Memić: Dženan je na potpuno drugom mjestu šetao od Alisine priče, sreća da svjedoci to nisu prijavili policiji, to bi bila propala priča

Čuli su jak udar i ženski vrisak. Svoja saznanja nisu prijavili policiji iz straha da ne budu "umiješani u nešto", ali su se naknadno javili Arijani Memić u želi da pomognu da se dođe do istine o događaju u Velikoj aleji.

Svjedoci su pokazali da imaju hrabrosti i snage

- Čekali smo ovaj trenutak, sami su se javili Arijani. Kada je došlo vrijeme da budu saslušani u Tužilaštvu BiH, saslušani su. Evo danas su rekli, znači nema vidikovca Alisinog, nema amnezije. Dženan i Alisa su viđeni ispred hotela Crystal, znači na mjestu događaja. Da li je Dženan ubijen na mjestu gdje je pronađen to ćemo još vidjeti ali ovi svjedoci su danas pokazali i evo ja im se danas zahvaljujem svim na svijetu, da su imali snage i hrabrosti, sami su rekli sa su se bojali prijaviti.

Ružno je reći ali moram, sreća je da tu noć nisu prijavili policiji, jer znamo da je tadašnji načelnik PU Ilidža bio Mirsad Đelilović koji je se nalazi u krivičnoj prijavi, a koji je sada kandidat za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Sreća pa nisu prijavili, vi znate koliko je policajaca u krivičnoj prijavi, to bi bila propala priča. Na prošlom ročištu su rekli da sam ja izjavio u medijima da ima živi svjedok, a Alisa je tražila ne bili saznala ko je.

E zato Alisa nisi znala do dana današnjeg ko su svjedoci. I evo ide to sve svojim tokom, trajaće sve to dugo, jest da će biti teško. Znači Dženan je na potpuno drugom mjestu šetao od Alisine priče – kazao je Memić.

Advokat Ifet Feraget koji zastupa porodicu Memić je kazao da Tužilaštvo BiH generalno nikada nije reklo da ne istražuje ubistvo.