Da li će Matejev mobitel riješiti misteriju njegovog nestanka?

Iako je pronalaskom tijela Mateja Periša i nedvosmislenim utvrđivanjem identiteta zaključena dilema oko nestanka 27-godišnjeg Splićanina, što je njegovoj porodici donijelo veliku bol ali i olakšanje nakon 139 dana potrage, za forenzičare i kriminaliste "dosje Periš" još nije zaključen.

Naime, još uvijek je nužno obaviti toksikološka vještačenja tkiva koje je uzeto na analizu u Institutu za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" u Beogradu, a o tome je za RTL govorio Đorđe Alempijević, direktor tog instituta.

- To su promjene koje se nazivaju saponifikacija i truljenje odnosno pseudomiceracija. To su sad neki stručni termini, nisu toliko bitni. Dakle, te promjene mijenjaju normalan izgled tkiva. One mogu obrisati neke nalaze koji bi za nas bili značajni za tumačenje. Naravno, svaku obdukciju morate raditi pažljivo, a ovdje morate otvoriti 'četvore oči' da biste mogli sve to rastumačiti. Mi imamo, recimo, mogućnost da uradimo mikroskopske pretrage, dakle da pogledamo isječke organa, tkiva, jer se nekada nešto ne može vidjeti golim okom, već samo pod mikroskopom. Uzeti uzorci organa, najčešće jetre i bubrega, dat će odgovor na pitanje je li u organizmu bilo lijekova, otrova ili droga. Obično utjecaj lijekova, droga, otrova i tako dalje ne mora biti vidljiv ni mikroskopski ni golim okom, nego ćete ga potvrditi hemijsko-toksikološkom analizom - rekao je Alempijević.

Dinamika rezultata tih analiza je od tjedan dana do više od mjesec dana.