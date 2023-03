Detalji incidenta u Mostaru, "Ultrasi" na Brkanovom Brdu uzvikivali: "Gdje ste Bošnjaci da vas bijemo"

Velika prašina u javnosti se podigla zbog incidenta koji se dogodio u nedjelju, 26.juna, deset minuta nakon ponoći, na Brkanovom Brdu kod Mostara, a koji su izazvali, kako se to iznosi, članovi navijačke grupe "Ultrasi". Riječ je o incidentu koji je prilično uznemirio tamošnje bošnjačke povratnike.

Brza reakcija policije

Brzom reakcijom policije i njihovim dolaskom na lice mjesta, napadači su se razbježali, a policijski službenici su zatekli tri osobe i to nedaleko od prvih kuća u naselju. To su M.Lj. i M.A. iz Mostara , koji su na sebi imali crne majice s natpisom „Ultras“ te P.Dž., državljanina Hrvatske, a koji su policajcima kazali da su šetali do Brkanovog Brda kako bi gledali vatromet.

Podsjetimo, tačno u ponoć je povodom 100 godina FK Velež priređen spektakularni vatromet i bakljada. Trojku zatečenu na licu mjesta policajci su, potom, službenim vozilom prevezli u policijske prostorije.

Također, dolaskom na lice mjesta, policajci su zatekli tri automobila, Audi, Peugeot te Chevrolet, za koje su im mještani kazali da su ih napadači ostavili na mjestu događaja, te da su pobjegli u obližnju šumu, dok su ostali u pravcu grada pobjegli s dva automobila.

Obilaskom terena policajci nisu zatekli nikoga, a provjerom su utvrdili vlasnike ostavljenih vozila na Brkanovom Brdu, koji su, također, ispitani na okolnosti događaja.