Muškarac nasrnuo na drugog: Udario ga staklenom bocom u glavu

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su, poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, uspješno zadokumentovali događaj od 10. jula ove godine, kada je oko 23:50 sati, u Zenici, u ulici Travnička cesta, došlo do povređivanja osobe inicijala A.I., rođenog 1991. godine., iz Zenice, koje se kretalo pješke navedenom ulicom, zajedno sa osobom inicijala K.D., rođenim 1996. godine, iz Zenice, i osobom inicijala S.A., iz Zenice, kada dolazi do do verbalnog konflikta između osoba inicijala K.D. sa jedne strane i osoba inicijala A.I. i S.A. sa druge strane.