Dvije žene opuhale zlataru u Tuzli: Ukrale lančić vrijedan 1.200 KM, policija ih traži

Pregledali snimak

Međutim, vlasnica Adisa je saznala danas kada je vratila snimak nadzorne kamere.

- U mojoj zlatari se to desilo. Prilikom nepažnje moje majke one su to odradile timski. Ušle su u zlataru navodno da gledaju, razgledaju, kupe. Na snimku se vidi da je jedna krišom u šaku prikrila, dok moja majka nije gledala. Prijavljeno je policiji i inspektorima. Voljela bih da se to objavi kako bi i ostali vidjeli, da obrate pažnju na njih ako bi pokušale ponovo da to urade, da ih prepoznaju – rekla je Iman Jahić za portal "Avaza".

Dodala je da su inspektori uradili uviđaj i pregledali snimke.