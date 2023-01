Railiću, Miljatoviću i Repajiću produžen pritvor do izricanja prvostepene presude

Sud Bosne i Hercegovine je 21.12.2022. u predmetu Dalibor Railić i dr. (S1 2 K 044546 22 Ko), odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje pritvora poslije potvrđivanja optužnice od 15.12.2022. godine, nakon održanog javnog ročišta donio rješenje kojim je optuženim Daliboru Railiću, Aleksandru Mijatoviću i Igoru Repajiću produžen pritvor zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a), b) i c) ZKPBiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Može trajati najduže tri godine

Po ovom rješenju pritvor im može trajati do izricanja prvostepene presude ili do nove odluke Suda, a najduže tri (3) godine od dana potvrđivanja optužnice, odnosno do 15.12.2025. godine. Oni se između ostalog teret za ubistvo načelnika krim-policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Optuženim je određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili: optuženi Dalibor Railić – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH i krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske (KZRS), a sve u vezi sa članom 53. KZBiH; optuženi Aleksandar Miljatović – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZRS i optuženi Igor Repajić – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom teško ubistvo iz člana 125. stav 2. i članom 39. stav 2. pomaganje KZRS; kao i zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga iz člana 132. stav 1. tačke a), b) i c) ZKPBiH u odnosu na sve optužene. Odnosno, zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da će optuženi uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, utjecati na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.