Ljubiša Aramanda poginuo pred Novu godinu: Već ranije je padao iz aviona, otkazao mu motor 2021., pao u kukuruz

Aramanda je lakše povrijeđen sredinom jula 2021. godine, kada je avion, usljed kvara na motoru, otkačio jedrilicu kojom je on pilotirao. Spustio se u kukuruzište, a o tom događaju Aramanda je medijima iznio detalje.

Dan prije tragedije razgovarao s prijateljem

– Došlo je do djelimičnog otkazivanja motora na avionu. Ja sam bio u jedrilici. Avion me otkačio. Primijenio sam mjere vanrednih postupaka, što bi se reklo, spasavao živu glavu, i u tome i uspio. Jedrilica nije imala potrebnu brzinu ni visinu, tek 20 metara. To je bila loša okolnost, ta mala visina, jer da sam bio na većoj visini spuštanje bi bilo bezbjednije – pojasnio je Aramanda.

Tokom ovog incidenta jedrilica je, usljed prinudnog slijetanja, uništena.

Na taj slučaj ukazuju njegovi prijatelji. Dan prije tragedije, u kojoj je poginula i Ljubišina kćerka Andrea, s njim je u jednom od prijedorskih kafića dugo razgovarao Nedeljko Lajšić, snimatelj RTRS i autor dokumentarnih filmova i reportaža o sportskoj avijaciji.

– Sat i po smo razgovarali o planovima za ovu godinu, o saradnji, snimanjima iz vazduha… On me nekoliko dana prije toga zvao i predlagao razgovor, piće… Sreli smo se u petak. Prije toga je išao po kćerku, negdje u grad. Pričao mi je o saradnji s Aero-klubom iz Trstenika. Bio je na svečanosti kod njih. Nas dvojica smo bili veoma bliski. Uvijek mi je bio na usluzi – ispričao je Lajšić za Srpskainfo.