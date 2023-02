Užas u Hrvatskoj: Muškarac napastvovao tinejdžera

Ugroženost i strah

- U cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, u više navrata, mimo njegove volje, otvorenim dlanom prelazio po lijevoj nozi mladića, od koljena prema gore, s time da je mladić, svaki puta kad bi on dlanom došao do njegovog spolovila, maknuo njegovu ruku te mu govorio neka to ne radi i neka ga pusti. Kad je zaustavio vozilo, 41-godišnjak je pitao da li se mogu malo podružiti, odnosno malo maziti, što je sve kod mladića izazvalo osjećaj poniženosti, ugroženosti i straha, radi čega je iskočio iz vozila i pobjegao, navodi se u presudi koja je donesena ovih dana.

Naime, počinilac je tokom istrage i na suđenju sve opovrgnuo tvrdeći kako uopće nije bio s mladićem te noći. Međutim, teretila su ga svjedočenja žrtve, njegovih roditelja, gostiju restorana te konobarica.