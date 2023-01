Teška nesreća u Topčić Polju: Povrijeđene tri osobe iz Zenice, saputnica životno ugrožena

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9.45 sati u mjestu Topčić Polje, a tom prilike povrijeđene su tri osobe iz Zenice.



Prema riječima Elvedina Fišeka, portparola Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), došlo je do slijetanja putničkog motornog vozila Mercedes.

- Došlo je do slijetanja Mercedesa kojim je upravljao M.A. (40) i tom prilikom zadobio lakše tjelesne povrede. Osim njega, povrijeđeni su i saputnici u vozilu i to M.E. koji je zadobio teže tjelesne povrede, kao i M.S. koja je zadobila životno ugrožavajuće povrede - kaže Fišek za portal "Avaza".

Ističe kako su uviđaj na licu mjesta obavili pripadnici OKP PU I, pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva ZDK.

Povrijeđeni su hospitalizirani u Kantonalnoj bolnici Zenica.