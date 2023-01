Roditelj iz Beograda pojasnio detalje napada na Ilidži

Na dječijem fudbalskom turniru u Sarajevu dogodio se napad na roditelje igrača iz Beograda, dok su djeca na svu sreću izbjegla nemile scene.

Nova.rs došla je u kontakt sa jednim od roditelja koji je bio na licu mjesta u vrijeme napada, ali je na svu sreću prošao bez povreda.

- Nije loše sada, u hotelu sam - započeo je Vlada priču.

Zatim je bliže objasnio šta se dogodilo.

Vjerovatno grupa navijača

- U pitanju je Tradicionalni junior kup Sarajevo i u pitanju su djeca od 2008. do 2015. godišta. Nakon utakmice Zvezdara i Dugo Selo iz Zagreba, djeca su krenula u sobe, a roditelji u drugi hotel u kojem su smješteni. Na parkingu je grupa navijača, najvjerovatnije nekih lokalnih klubova, nemaju veze sa protivnikom s kojim smo igrali. Huligani su u holu hotela bacili suzavce, a grupa roditelja je izašla napolje na parking za njima. Tamo je bila grupa od 15-20 maskiranih huligana koji su nas gađali bakljama i jednog roditelja uboli nožem - naveo je on.

Jedan roditelj je uboden u butinu, ali je na vrijeme dobio pomoć.

- Na svu sreću, roditelja su uboli u butinu, plitke su rane, primio je tetanus u KC Sarajevo. Ja sam bio sa njim u sobi kada je došla pomoć i mi ostali smo sada u hotelu obezbjeđeni od strane policije - kazao je.

Pitanje hoće li se nastaviti

Pitanje je da li će se dječji fudbalski turnir uopšte nastaviti nakon ovog iznenadnog napada.

- Pitanje je da li će se turnir nastaviti i da li će bilo koja ekipa iz Srbije da nastavi učešće. Sutra je ostalo da se odigra polufinale i finale. Obišao nas je konzul u Sarajevu, došao je i vlasnik hotela i organizatori turnira - ističe on.

Napadnuti roditelji nisu bili u sukobu ni sa kim, a na turniru je sve vrijeme vladala prijatna atmosfera.

- Niko od roditelja nije u sukobu sa bilo kim, ovde su ekipe iz Bosne, Crne Gore, Slovenije, Srbije… Razmjenjivali smo zastavice jedni sa drugima, potpuno normalna atmosfera je bila. Evidentno je u pitanju napad navijača, pošto su maskirani sa bakljama, noževima i suzavcem - kazao je.

Bačen suzavac

Objasnio je i detalje sa mjesta nesreće.

- Bio sam sa grupom od desetak roditelja koji smo krenuli za trojicom koji su naprskali suzavac. Izašli smo na parking i tamo ih je bilo oko dvadesetak. Gađali su nas i mi smo krenuli nazad. U tom trenutku smo ušli u hotel i rekao sam jednom od roditelja da mu je pocjepana jakna i on kaže gdje i ja mu pokažem. On na to kaže da ga zateže i butina i kad smo pogledali utvrdili smo da je uboden nožem - rekao j

Djeca su izbjegla napad, ali za dlaku.

- Drago nam je bilo da su djeca u hotelskim sobama i da nisu prisustvovala tom činu. Djeca su završila utakmicu 10 minuta prije toga i krenula ka hotelskim sobama, koje su razdvojene od izlaska iz hotela. Roditelji su krenuli na desnu, a djeca na lijevu. Djeca vjerovatno sada i znaju šta se desilo, pošto je hotel pod opsadom - zaključio je.