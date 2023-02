Detalji optužnice za ubistvo sarajevskih policajaca

Čitanjem optužnice danas je počelo suđenje Savi Marinkoviću, Aleksandu Macanu i Marku Trifkoviću optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića okrobra 2018. godine.

Tužiteljice Aida Topalović i Šeila Heljić najavile su da će saslušanjem na desetine svjedoka, brojnim vještačenjima i materijalnim dokazima u konačnici dokazati navode iz optužnice. Dio dokaza, odnosi se na podatke prikupljene iz Sky i Anom aplikacija.

U nastavku donosimo detalje iz optužnice Kantonalnog Tužilaštva u Sarajevu.

Macan Aleksandar i Trifković Marko – zajedno

1. Dana 05./06.10.2018. godine, u vremenskom periodu od 23,30 sati do 09,30 sati, u Sarajevu u ulici Semira Frašte, općina Novi Grad, zajedno i po prethodnom dogovoru, da na području Kantona Sarajevo prisvoje putničko motorno vozilo, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, svjesni da obijanjem oduzimaju tuđu stvar, što su i htjeli, dovezli se sa putničkim motornim vozilom nepoznate marke na parking prostor u navedenoj ulici, nakon čega su prišli putničkom motornom vozilu marke „Seat Leon“, crne boje, registarskih oznaka ....., vlasništvo O.A., da bi Trifković Marko upotrebom podesnog predmeta izrezao lim oko brave i djelovanjem podesnog predmeta u unutrašnjosti brave otključao vrata, ista otvorio, ostao pored vozila u koje je potom ušao Macan Aleksandar, koji je upotrebom podesnog sredstva – šarafcigera djelovanjem na bravu za paljenje vozila uspostavio kontakt, a potom dekoder ubacio u džek za auto dijagnostiku na koji način je upalio vozilo i sa istim se uputio u pravcu Istočnog Sarajeva, dok se Trifković Marko uputio u pravcu Istočnog Sarajevo sa vozilom sa kojim su se prethodno zajedno dovezli, na koji način su oštetili O.A. za iznos novca od oko 10.000,00 KM, da bi dolaskom na područje Pala, Macan Aleksandar vozilo parkirao u garažu vlasništvo K.A. u ulici Meše Selimovića broj 18, općina Pale, koje su koristili radi izvršenja drugih krivičnih djela na području Kantona Sarajevo.

Marinković Sava, Macan Aleksandar, Trifković Marko i NN lice – zajedno

2. Dana 23.10.2018. godine, oko 04,50 sati u ulici Zmaja od Bosne do broja 38, općina Novo Sarajevo, zajedno i po prethodnom dogovoru da na području Kantona Sarajevo prisvoje putničko motorno vozilo i s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, svjesni da obijanjem oduzimaju tuđu stvar, što su i htjeli, dovezli se putničkim motornim vozilom marke „Seat Leon“, crne boje, sa nepripadajućim registarskim oznakama, a koje vozilo su prethodno Macan Aleksandar i Trifković Marko otuđili sa parking prostora ulice Semira Frašte dana 05./06.10.2018. godine, na način da su zaustavili pmv marke „Seat Leon“ ispred parkiranog putničkog motornog vozila marke „Audi A6“, karavan, crne boje, Njemačkih nacionalnih registarskih oznaka ...vlasništvo K. J., da bi potom Macan Aleksandar i NN lice izašli iz vozila, dok su Marinković Sava i Trifković Marko ostali u vozilu, te Macan Aleksandar u čučećem položaju pored desnih zadnjih vrata vozila čuvao stražu, dok je NN lice prišlo putničkom motornom vozilu marke „Audi A6“, te upotrebom podesnog alata rasjekao lim ispod brave na prednjim lijevim vozačevim vratima, načinivši otvor dimenzija 4x4 cm, otvorio vrata vozila, ušao u isto i upotrebom podesnog predmeta demontirao PVC poklopac elektroinstalacija na lijevoj bočnoj strani instrument table, te demontirao i PVC dijelove regulatora ventilacijskog sistema na instrument tabli, nakon čega nisu uspjeli vozilo staviti u pogon, te su se udaljili sa lica mjesta pmv marke „Seat Leon“, na koji način su oštetili K.J. za neutvrđen iznos novca.

Marinković Sava, Macan Aleksandar i Trifković Marko – zajedno

3. Dana 26.10.2018. godine, oko 04,15 sati, u ulici Geteova, općina Novi Grad Sarajevo, zajedno i po prethodnom dogovoru da na području Kantona Sarajevo prisvoje putničko motorno vozilo i s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist, svjesni da obijanjem oduzimaju tuđu stvar, što su i htjeli, obučeni u odjeću tamne boje sa kačketima i kapama na glavama, noseći sa sobom najmanje dva vatrena oružja, dovezli se putničkim motornim vozilom marke „Seat Leon“, crne boje, sa zatamnjenim staklima, vlasništvo O. A. a koje su prethodno dana 05./06.10.2018. godine, u vremenskom periodu od 23,30 sati do 09,30 sati, otuđili sa parking prostora u ulici Semira Frašte, općina Novi grad Sarajevo, a na koje su naknadno postavili nepripadajuće registarske oznake broj:.... koje su otuđene sa pmv marke „Ford Fokus“, vlasništvo H.Dž., dana 06./07.10.2018. godine, u ulici Avde Ćuka, opština Novi Grad Sarajevo, dolaskom do ulice Bosanska uočili parkirano pmv marke „Volkswagen“ tip „Golf VI“, bijele boje, hrvatskih nacionalnih reg. oznaka ....koje je koristio S. S., a koji je vlasništvo P. K., zaustavili pmv marke „Seat Leon“ u kojem su došli, potom Trifković Marko i Macan Aleksandar izašli iz vozila i prišli pmv marke „Golf VI“ kako bi na istom uspostavili kontakt, dok je Sava Marinković ostao u pmv marke „Seat Leon“ na mjestu suvozača, da bi Trifković Marko djelovanjem podesnog predmeta na bravi vozačevih vrata, ista otvorio, potom se vratio u pmv marke „Seat Leon“, dok je Macan Aleksandar ušao u pmv marke „Golf VI“ na mjesto vozača, gdje je djelovanjem podesnim predmetom dao kontakt vozilu, nakon čega je pozvao Trifković Marka koji mu je pomogao da vozilo zajedno izguraju na cestu do lagane nizbrdice, tako što je Macan Aleksandar upravljao vozilom, a Trifković Marko rukama gurnuo vozilo, te sjeo u pmv marke „Seat Leon“ i kretao se iza pmv marke „Golf VI“, kojim je upravljao Macan Aleksandar, te ga u jednom momentu kada je isti usporio, prednjim dijelom pmv marke „Seat Leon“ odgurnuo u zadnji dio pmv marke „Golf VI“, pa se tako krećući ulicom Bosanska došli u ulicu Geteova, gdje je Macan Aleksandar u neposrednoj blizini raskrsnice ulica Geteova i Bosanska, zaustavio pmv marke „Golf VI“, kako bi ga upalio uz pomoć procesora, a paralelno ispred Trifković Marko zaustavio pmv marke „Seat Leon“, na način da ga je pozicionirao da Marinković Sava, čuva stražu, tako što je ostao u vozilu sjedeći na mjestu suvozača, držeći kod sebe vatreno oružje, koji su ponijeli sa sobom, i to puškomitraljez marke „Zastava“, ...kalibra 7,62x39 mm, na način da ima pregled raskrsnice Bosanska-Geteova-Ive Andrića, u slučaju dolaska policije, svjestan pri tome da će Marinković Sava u slučaju nailaska policije, upotrebom vatrenog oružja sa bojevom municijom, iste usmrtiti i pristajući na to, izašao iz pmv marke „Seat Leon“, prišao pmv marke „Golf VI“, dao Macan Aleksandru uređaj – sat radi zamjene, a koji je prethodno povukao ručicu haube, koju je Trifković Marko i otvorio radi stavljanja upravljačke jedinice motora- procesora, a za to vrijeme je Macan Aleksandar u unutrašnjosti pmv marke „Golf VI“ skinuo instrument tablu radi paljenja vozila, dok se Marinković Sava i dalje nalazio u pmv marke „Seat Leon“ na mjestu suvozača, udaljen od Macan Aleksandra i Trifković Marka oko 3 metra, da bi u tom momentu iz pravca ulice Ive Andrića naišlo označeno policijsko patrolno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, u kojem su se nalazili policijski službenici, na mjestu vozača Š.A., a na mjestu suvozača V. D., pa kada su isti ušli u ulicu Geteova i krenuli prema raskrsnici sa ulicom Bosanska - Geteova, prema zaustavljenim pmv marke „Seat Leon“ i pmv marke „Golf VI“, u momentu prolaska pored zaustavljenog pmv marke „Seat Leon“, kada se Trifković Marko već nalazio na mjestu vozača pmv marke „Seat Leon“, u namjeri da usmrte službene osobe pri obavljanju poslova sigurnosti, svjesni da pucanjem iz vatrenog oružja službene osobe mogu lišiti života, što su Marinković Sava i Macan Aleksandar i htjeli, pa je Marinković Sava, iz pmv marke „Seat Leon“, prema policijskim službenicima koji su se nalazili u službenom vozilu, iz neposredne blizine, ispalio više hitaca, da bi potom Macan Aleksandar, dok se nalazio pored pmv marke „Golf VI“, u momentu kada je policijsko vozilo prolazilo pored zaustavljenih vozila pmv marke „Seat Leon“ i pmv marke „Golf VI“, u smjeru TC „Binga“, u pravcu policijskog vozila iz vatrenog oružja NN marke i kalibra, ispalio najmanje dva hitca, da bi potom Marinković Sava nastavio rafalno pucati u pravcu policijskog vozila, ispalivši iz puškomitraljeza najmanje oko dvadeset metaka, nakon čega je Macan Aleksandar ušao u pmv marke „Seat Leon“, na zadnje sjedište iza suvozača, iza Marinković Save, a usljed kojih hitaca je policijski službenik Š. A. koji se nalazio na mjestu vozača, zadobio povrede u vidu..........., od kojih povreda je na licu mjesta preminuo, a policijski službenik V. D., koji se nalazio na mjestu suvozača, zadobio povrede u vidu .............. od kojih povreda je istog dana, oko 12,00 sati, preminuo u Univerzitetu kliničkog centra Sarajevo, nakon čega su se svi zajedno u pmv marke „Seat Leon“ velikom brzinom udaljili na područje Republike Srpske, do mjesta Repca, gdje je Macan Aleksandar izašao iz vozila, dok je Trifković Marko sa Marinković Savom odvezao pmv marke „Seat Leon“ i vatreno oružje, na njima poznatu lokaciju, uz prethodni dogovor da na imanju K. A. prevezu i unište pmv marke „Seat Leon“ , vatreno oružje, čahure koje su ostale u vozilu i druge tragove, a koje su prethodno koristili prilikom izvršenja krivičnog djela ubistva policijskih službenika, što su zajedno i učinili.

Dakle, kao saizvršioci usmrtili dvije službene osobe pri obavljanju poslova sigurnosti i s ciljem da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, obijanjem oduzeli tuđu pokretnu stvar.

Čime bi: počinili dva krivična djela ubistva iz člana 166. stav 2. tačka e) KZ F BIH, u vezi sa članom 54. istog Zakona i krivično djelo teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZ F BIH, u vezi sa članom 55. istog Zakona, a sve u vezi sa članom 31. i članom 54. KZ F BIH.