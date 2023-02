Od višestrukog povratnika iz Tešnja oduzet skupocjeni Audi

Policijski službenici Policijske stanice Teslić jučer su od višestrukog povratnika u činjenju prekršaja oduzeli Audi pored kojeg su pronašli paketiće spida.

- Policijski službenici Policijske stanice Teslić, 09.02.2023. godine, oko 22:05 časova, u Krajiškoj ulici u Tesliću, izvršili su kontrolu putničkog automobila marke Audi kojim je upravljalo lice inicijala A.T. sa područja opštine Tešanj, FBiH, a sa kojim su se u vozilu nalazila lica inicijala B.K. i I.F., oba sa područja opštine Teslić. Tokom kontrole utvrđeno je da lice inicijala A.T. upravlja putničkim automobilom prije sticanja prava na upravljanje te da je isto višestruki povratnik u činjenju prekršaja- saopćeno je iz MUP-a RS.

Izvršenom provjerom u službenim evidencijama utvrđeno je da isto ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 2.923,6 KM.

Protiv navedenog lica će nadležnom sudu biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Nakon završene kontrole u neposrednoj blizini vozila su pronađene dvije vrećice u kojima se nalazila bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid ukupne težine od 4,7 grama.