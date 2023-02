Pretučena djevojka za "Avaz": Skinule su nikab i počele da me tuku, lice mi je izrezano

U sarajevskom naselju Grbavica sinoć je intervenisala policija zbog, kako je navedeno, nasilničkog ponašanja dvije ženske osobe.

Jedna od djevojaka, čiji je identitet poznat redakciji "Avaza", u ispovijesti za "Avaz" otkriva detalje, kako nam je kazala, napada. Dodaje da je u stanju šoka i strahuje za vlastiti život.

Pobjegla u sobu

Tvrdi da su joj na vrata stana u kojem živi su pozvonile dvije djevojke. Poznaje ih, govori nam, tek toliko da zna ko su. Čim je otvorila vrata, kaže, počele su da je udaraju.

- Cure su došle meni na vrata, pozvonile, ja sam mislila da je neko iz zgrade i otvorila sam, a njih dvije su nasrnule na mene. Upale su mi u hodnik, jedna je počela nožem da me reže, a druga je uzela štanglu od mog usisivača koji se nalazio u hodniku i počela me udarati. Prije nego me počela udarati zatvorila je ulazna vrata. Ja sam se nekako otrgla i pobjegla u dnevnu sobu koju sam zatvorila, a one su provalile. Uopšte nije bilo nikakvog verbalnog sukoba. Čim su me vidjele skinule su svoj nikab, stisnule zube i upale mi u stan - govori nam djevojka.

Na naše pitanje zna li ko su one i postoji li neki sukob od ranije govori da ih ne poznaje lično, ali da zna ko su.

- Ranije mi je jedna od njih prijetila jer sam davno bila s momkom s kojim je ona bila poslije mene. Ne znam zašto me još uvijek zbog toga proganjala - dodaje.

Dozivala komšinicu

Razočarana je, kaže nam, što se ovaj slučaj karakterizira kao slučaj s lakšim tjelesnim povredama, jer smatra da je riječ o pokušaju ubistva.

- Meni je lice svo izrezano, meso mi je bukvalno visilo sa desnog obraza. Ruka mi je rasječena. Probala je da mi ide na vrat, ja sam branila vrat tako da je ona išla po rukama i po licu. Imam i na vratu ispod lijevog uha prema dolje rez. Ja sam samo gledala da ne padnem na pod, jer sam onda gotova - kroz suze nam govori.

Nakon što je počela da se dere i doziva komšinicu kako bi joj kazala da zove policiju njih dvije su pobjegle.

- One su pobjegle, ja sam izašla i onda me je komšija našao u haustoru krvavu - opisuje na cijeli događaj.

Brine za sigurnost

Dodaje da je jako zabrinuta za svoju i sigurnost svoje porodice.

- One nisu ovdje, ali dolaze često. Ne znam kako ta osoba uopšte zna gdje ja živim. Jako sam zabrinuta i zato što je puštena, mislim da će me kad-tad dokrajčiti i ne znam zašto - zaključuje u razgovoru za "Avaz".