Tomić o svjedočenju inspektora SIPA-e: On je rekao istinu, bio je korektan od početka

Nakon današnjeg nastavka suđenja optuženom za ubistvo sarajevskih policajaca, advokat Duško Tomić, branioc Aleksandra Macana govorio je o svjedočenju inspektora SIPA-e Alena Muratovića.

- Ono što sam ja želio to sam i dobio, da se pokaže da Aleksandar Macan da od prvog dana kada je došao sarađuje i da vidjeli ste njegova cijela njegova porodica ide u smjeru ka istini. To je potvrdio i ovaj svjedok. Jako je značajno što sam dobio ovih tridesetak zapisnika sa tih Sky aplikacija. Tu svašta ima. Iznad ovih su visokokalibirani kriminalci. Ove Sky aplikacije su potvrdile – kazao je on.