Davor Dragičević za "Avaz": Zašto nisu pretresli prostorije MUP-a RS i obradili vozilo Dacia Duster

Prema nalogu Tužilaštva BiH, u okviru istrage u slučaju "David Dragičević", jučer su, uz asistenciju MUP-a RS, izvršeni pretresi u Banjoj Luci. Pretres je urađen i u kući porodice Đorđa Rađena.

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, kazao je u izjavi za portal “Avaza” da ne smatra da se desio neki bitan pomak u istrazi Tužilaštva BiH.

Tražili da se slučaj prebaci u Tužilaštvo BiH

- Nije to ništa za radovanje, štaviše, to izražava moju još dublju sumnju da oni samo hoće da potvrde raniju konstrukciju, a što je radio MUP Republike Srpske na konferenciji 26. marta 2018. godine.To nema niti moje niti odobrenje majke Suzane, a ni čitave grupe “Pravda za Davida” - kazao je na početku Davor Dragičević i dodao:

- Ne mogu, niti želim, niti hoću dozvoliti da ljudi koji su učestvovali u ubistvu, evidentno je, sada prema nalogu Suda i Tužilaštva BiH, vrše pretres kuće Đorđa Rađena, a jučer sam se u to uvjerio jer sam bio pred kućom Đorđa Rađena. Ima moj videozapis gdje su uviđaj obavljali pripadnici policije Republike Srpske. Vi vrlo dobro znate koga sam ja označio, ja da sam htio da dalje ide konstrukcija MUP-a Republike Srpske, i dalje bih dao podršku entitetskom tužilaštvu - rekao je Dragičević.

Napomenuo je da su se on i grupa „Pravda za Davida“ i advokat Ifet Feraget trudili da se slučaj prebaci na Tužilaštvo BiH i SIPA-u.

Zašto nisu forenzički obradili vozilo

- Oni su trebali raditi to sve. Sinoć sam prisustvovao kada je forenzičar bio iza kuće. Šta oni žele sad, da podmetnu DNK Davida Dragičevića, da kažu da je David bio u toj kući? Saopštenje je bilo da se vrše pretresi na nekoliko lokacija, međutim, koliko smo mi vidjeli i saznali, bio je pretres samo kuće, odnosno imovine Đorđe Rađena. To apsolutno nije ni njegova kuća i tu su opet pogriješili. To sve budi naše sumnje da je ovo opet konstruisan zločin. Zašto nisu pretresli već pet godina prostorije MUP-a RS-a, za koje tvrdim da se moj sin nalazio i svjedoke? Zašto nisu forenzički obradili vozilo Dacia Duster, koje koristi Jedinica za podršku - pitao je Davor Dragičević.

Tvrdi da se sada rade one stvari za koje je i tadašnji glavni tužilac u Banjoj Luci Žalimir Lepir rekao da se nije desilo, da nije bilo nikakve pljačke u kući Đorđa Rađena.

- Sadašnji direktor policije Siniša Kostrešević je u to vrijeme vodio istragu te nije pronađen DNK-a Davida Dragičevića, i ti predmeti koji su navodno nestali iz kuće Đorđa nisu pronađeni kod Davida, a vidjeli smo poslije šta je bilo, da se pojavljuju na obdukcionom stolu. Imali su i, po mojim saznanjima i po svim ostalim, sto pravaca u kojim će preusmjeriti istragu, međutim, evo vidimo i znamo kako se završilo sa Zijadom Mutapom i ostalima, gdje su bili uključeni policajci Kantona Sarajevo, koje je Muriz Memić direktno optužio za podmetanje dokaza i saobraćajnu nesreću, a oni su oslobođeni. Davno sam ih pitao prilikom našeg upoznavanja, smiju li, hoće li i znaju li raditi svoj posao. Očigledno niti znaju, niti smiju, niti mogu - navodi Dragičević.

U Caddyju donijeli materijal

Dragičević navodi da je sinoć bio na licu mjesta ispred kuće porodice Rađen te je snimio videozapis koji je objavljen na Facebooku u grupi “Pravda za Davida”.

- MUP RS u Caddyju donosi nekakav materijal, nešto kao celofan, i predaje policajcu MUP-a RS koji to obezbjeđuje i nosi. Ne mogu dopustiti da ljudi koji su učestvovali u ubistvu, da oni sad odjednom učestvuju u istrazi. Sutra sam u Tužilaštvu BiH. U 10 sati prisutvovat ću pretresu zakazanom u Sudu BiH po žalbi u predmetu ''Zijad Mutap i ostali'', a u 11.30 sati sam s gospodinom Ifetom Feragetom na sastanku u Tužilaštvu BiH - kazao je Davor Dragičević.