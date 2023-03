Žena pala u autobusu nakon naglog kočenja: Zadobila teške povrede

U ulici Maršala Tita, općina Centar Sarajevo, jučer u 16:45 sati dogodila se nesreća kada je putnica pala u autobusu, saopćeno je iz MUP-a KS.

- Usljed naglog kočenja autobusa marke “MAN”, od strane vozača E.S., rođen 1984.godine, nastanjen u Sarajevu, došlo je do pada u autobusu putnice A.M., rođena 1975.godine, nastanjena u Sarajevu. U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobila je putnica A.M., a ljekarsku pomoć joj je ukazao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, nakon čega je prevezena u Opću bolnicu “Prim. dr. abdulah Nakaš” u Sarajevu, gdje je na Odjeljenju ortopedije zadržana na daljem liječenju- navedeno je u saopćenju.

Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak saobraćajne struke. Policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage, pod nadzorom postupajućeg tužioca, nastavljaju rad na dokumentovanju pomenute saobraćajne nezgode.