Policajac u susjedstvu uzeo novac iz dilerovog stana i dao ga njegovoj majci

Nakon više od godinu i pol dana od hapšenja splitskog policijskog inspektora pod optužbom da je iz stana 51-godišnjeg dilera, kojeg poznaje i privatno i poslovno, uzeo oko 20.000 kuna te ih dao njegovoj majci, optužno vijeće splitskog Županijskog suda, na čelu sa sucem Dinkom Mešinom, dobilo je "zeleno svjetlo" više instance da napokon odluči o potvrđivanju optužnice Uskoka, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, nakon Uskokove istrage podignuta je optužnica protiv policajca zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, a njegova je odbrana tražila izdvajanje zapisnika o ispitivanju nekoliko policajaca i službene zabilješke o postupanju policijskih službenika.

Nakon što je diler 9. aprila 2021. uhapšen s tri smotuljka speeda, policija je pretražila stan u kojem je živio kao podstanar te našla 78 grama marihuane, 635 komada ecstasyja i više od kilograma speeda.

Pričao s advokatom

Dok je čekao odluku suca istrage o određivanju istražnog zatvora, diler je na hodniku svom advokatu rekao da je u stanu ostalo novca i da će mu to trebati. To su, ipak, čuli policajci koji su ga čuvali te su odmah javili tu informaciju kolegama, koji su bili u toj prvoj pretrazi stana, kada su našli samo drogu.

Ovi su potom otišli do tog stana, a tamo im je vlasnica stana kazala da je već bio tu jedan njihov kolega koji ju je nazvao na mobitel i rekao joj da nisu do kraja završili pretragu i da on mora to završiti te ju je zamolio da mu otvori stan.

Tada je otkriveno da je policajac došao prije svojih kolega i uzeo novac skriven ispod navlake naslona kauča u dnevnoj sobi. Nikoga o tome nije obavijestio i ženi koja ga je pustila u stan nije dao potvrdu o oduzimanju predmeta, a poslije je utvrđeno da je novac odnio majci uhapšenog dilera.

Nezakonit dokaz

Optužno vijeće splitskog suda prvo je odbilo zahtjeve odbrane, ali nakon žalbe obrane Visoki kazneni sud preinačio je rješenje i izdvojio sve kao nezakonite dokaze.

Tada je viši sud naveo da je glavni dokaz iz kojeg su proizašli svi drugi, a to je informacija o skrivenom novcu koja je dobijena slušanjem razgovora advokata i uhapšenog, nezakonit dokaz koji je pribavljen povredom Ustava, zakona i međunarodnim pravom garantovanog prava odbrane.

Ostali dokazi koji su iz toga proizišli su, po tadašnjem stavu Visokog kaznenog suda, "plodovi otrovne voćke" i isto su nezakoniti, piše Slobodna Dalmacija.